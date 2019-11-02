Видео с места взрыва на танкере в Находке появилось в сети
В Сети размещены кадры, на которых снят момент взрыва танкера «Залив Америка» в порту Находки. В результате происшествия погибли три человека.
В материале снят танкер, с верхней палубы которого поднимается белый дым. К судну приблизились два буксира, отмечает Газета.ru.
Напомним, хлопок газа зафиксирован в субботу рано утром. Угрозы затопления судна не было, разлива нефтепродуктов не допущено, горения не наблюдалось, сообщают Известия со ссылкой на данные Дальневоcточного cледственного управления CК РФ.
В результате взрыва погибли три человека: боцман, старпом и матрос.
Следователи открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
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