Видео с места взрыва на танкере в Находке появилось в сети

В Сети размещены кадры, на которых снят момент взрыва танкера «Залив Америка» в порту Находки. В результате происшествия погибли три человека.

В материале снят танкер, с верхней палубы которого поднимается белый дым. К судну приблизились два буксира, отмечает Газета.ru.