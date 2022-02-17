В центре Москвы ранили бойца ММА Дюсембаева

Отмечается, что 30-летний спортсмен, известный по прозвищу «Казах», приехал в фитнес-клуб «Зебра» на улице Орджоникидзе для того, чтобы купить абонемент. При этом свой автомобиль он оставил около спортзала. Сотрудник парковки потребовал убрать машину и вызвал службу безопасности клуба. Дюсембаев вступил в словесную перепалку с одних из охранников, после чего он шесть раз выстрелил в спортсмена. Боец был ранен в грудь.

Дюсембаев госпитализирован. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.