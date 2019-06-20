В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти

На участке трубопровода «Дружба» в Польше обнаружили новое загрязнение нефти. Об этом сообщает РБК. Источник подчёркивает, что превышение норм по хлорорганике было зафиксировано после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава».

«Грязная» проба была отобрана в 15.00 19 июня. Из-за этого накануне вечером прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

