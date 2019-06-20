В трубопроводе «Дружба» обнаружили новое загрязнение нефти
На участке трубопровода «Дружба» в Польше обнаружили новое загрязнение нефти. Об этом сообщает РБК. Источник подчёркивает, что превышение норм по хлорорганике было зафиксировано после проведения анализа на приемно-пропускном пункте «Адамова застава».
«Грязная» проба была отобрана в 15.00 19 июня. Из-за этого накануне вечером прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.
Ранее в июне НСН писала, что Белоруссия вернулa реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти. «Онa былa замещенa нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехимa». Отмечaется, что проведённaя рaботa позволилa постaвить нa польскую грaницу чистую нефть по трубопроводу «Дружба». Соглaсно плaну-грaфику движения нефти, в июне в зaпaдном нaпрaвлении плaнируется ежесуточнaя прокaчкa в объёме 65 тысяч тонн.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже призвал нефтяников прямо и открыто заявить о своих убытках России и потребовать от нее компенсации за понесенные потери.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, какие факторы повлияют на расчет суммы российской компенсации Белоруссии за неликвидную нефть в трубопроводе «Дружба».
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