В трех школах Иркутска после землетрясения нашли трещины

В трех школах Иркутска после землетрясения, произошедшего в четверг утром, нашли трещины. Специалисты сейчас изучают вред, нанесенный стихией.

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в столице Приангарья около 6 часов утра. Очаг земного толчка пришелся на Кабанский район Бурятии. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла, в Иркутске ощущалось 5-6 баллов, сообщает РЕН ТВ.

Жителей Иркутска разбудило мощное землетрясение

По данным Байкальской геофизической службы, толчки ощущались в 500 населенных пунктах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности, сообщает «Свободная пресса».

О пострадавших в результате землетрясения ничего не сообщается.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗабайкальеБурятияИркутская ОбластьЗемлетрясение
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