В трех школах Иркутска после землетрясения нашли трещины
В трех школах Иркутска после землетрясения, произошедшего в четверг утром, нашли трещины. Специалисты сейчас изучают вред, нанесенный стихией.
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в столице Приангарья около 6 часов утра. Очаг земного толчка пришелся на Кабанский район Бурятии. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла, в Иркутске ощущалось 5-6 баллов, сообщает РЕН ТВ.
По данным Байкальской геофизической службы, толчки ощущались в 500 населенных пунктах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.
Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности, сообщает «Свободная пресса».
О пострадавших в результате землетрясения ничего не сообщается.
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