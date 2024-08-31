В трех регионах России уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Четыре украинских беспилотника сбили над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, военные пресекли попытки Киева атаковать объекты в РФ ночью 31 августа.

Дежурные средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью, по одному БПЛА — над Орловской и Курской областями.

Ранее над Брянской, Калужской, Белгородской областями, а также над Крымом были уничтожены 18 украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

