В трех регионах России уничтожили четыре беспилотника ВСУ
31 августа 202407:58
Четыре украинских беспилотника сбили над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, военные пресекли попытки Киева атаковать объекты в РФ ночью 31 августа.
Дежурные средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью, по одному БПЛА — над Орловской и Курской областями.
Ранее над Брянской, Калужской, Белгородской областями, а также над Крымом были уничтожены 18 украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru