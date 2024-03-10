Росавиация сообщила об ограничении работы аэропорта Пулково
10 марта 202417:56
В петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
Ограничения ввели с 17:00 мск. Причиной названа необходимость обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Как пишет Telegram-канал Baza, в Пулково объявили план «Ковер». Воздушная гавань закрыта на вылет и прилет. По предварительным данным, причиной стал сильный пожар в ангаре на окраине Петербурга.
В начале марта в Пулково объявляли план «Ковер» в связи с угрозой атаки беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru