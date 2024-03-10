Росавиация сообщила об ограничении работы аэропорта Пулково

Ограничения ввели с 17:00 мск. Причиной названа необходимость обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

Как пишет Telegram-канал Baza, в Пулково объявили план «Ковер». Воздушная гавань закрыта на вылет и прилет. По предварительным данным, причиной стал сильный пожар в ангаре на окраине Петербурга.

В начале марта в Пулково объявляли план «Ковер» в связи с угрозой атаки беспилотников, напоминает «Радиоточка НСН».

