В торговом центре под Пензой начался сильный пожар
2 марта 202417:04
Торговый центр горит в Кузнецке Пензенской области, сообщили в МЧС России.
Отмечается, что площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 51 огнеборцы и 15 единиц техники.
По последним данным, огнеборцы локализовали пожар в ТЦ.
Ранее в Санкт-Петербурге загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак», все матросы были эвакуированы с ледокола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru