В торговом центре под Пензой начался сильный пожар

Торговый центр горит в Кузнецке Пензенской области, сообщили в МЧС России.

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Отмечается, что площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров. К тушению привлекли 51 огнеборцы и 15 единиц техники.

По последним данным, огнеборцы локализовали пожар в ТЦ.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак», все матросы были эвакуированы с ледокола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Гирин
ТЕГИ:Торговые ЦентрыПожарыПензенская ОбластьМЧС РФ

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