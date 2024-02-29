В Зачатьевском монастыре в центре Москвы произошел пожар

В корпусе Зачатьевского женского монастыря в центре столицы произошло возгорание, пишет РИА Новости со ссылкой на информационную службу Московской епархии.

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Отмечается, что пожар произошел в подвале неиспользуемого здания. Пострадавших нет.

Прибывшие на место пожарные расчеты потушили возгорание в 18:41. По данным СМИ, площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Ранее пожар произошел на складе с пластиковой продукцией в подмосковном Раменском. К тушению привлекли 60 специалистов и 26 единиц техники. Данных о пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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