В торговом центре на юго-востоке Москвы нашли две гранаты

Около торгового центра «Мариэль» на юго-востоке Москвы нашли два похожих на гранаты предмета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Уточняется, что торговый центр находится на Люблинской улице. Место огорожено, туда едут сотрудники профильных служб.

Ранее в Москве возле метро «Маяковская» ограбили и изнасиловали девушку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

