Под Кировом в ДТП с загоревшейся машиной погибли четыре человека

ДТП произошло в 16:40 в Оричевском районе. Водитель автомобиля ВАЗ съехал с дороги и врезался в дерево. После этого машина загорелась.

«В результате происшествия четыре человека погибли и один получил травмы», - отметили в ГИБДД.

В Московской области в субботу столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей. Один человек пострадал, передает «Радиоточка НСН».

