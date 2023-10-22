Под Кировом в ДТП с загоревшейся машиной погибли четыре человека

В Кировской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, сообщило в своем Telegram-канале региональное управление ГИБДД.

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ДТП произошло в 16:40 в Оричевском районе. Водитель автомобиля ВАЗ съехал с дороги и врезался в дерево. После этого машина загорелась.

«В результате происшествия четыре человека погибли и один получил травмы», - отметили в ГИБДД.

В Московской области в субботу столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей. Один человек пострадал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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