В Томской области произошли новые подтопления из-за разлива Оби

В Томской области поднялся уровень воды в реке Обь, сообщил в Telegram глава региона Владимир Мазур.

Большая вода: Спасатели помогают пострадавшим от паводка в Оренбурге, Тюмени, Кургане

По его словам, это произошло в районе села Могочино. Вода за сутки поднялась на 115 сантиметров. Есть первые подтопления. В населенном пункте организован пункт временного размещения.

На Оби «голова» ледохода приближается к Чаинскому району. Есть вероятность подтопления Гришкино, в котором проживают около 80 человек.

Ранее стало известно, что в восьми муниципальных образованиях Курганской области остаются затопленными 2 176 жилых домов 3 380 дачных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/kurgan_region
ТЕГИ:ПаводокНаводнение

Горячие новости

Все новости

партнеры