В Томской области произошли новые подтопления из-за разлива Оби

По его словам, это произошло в районе села Могочино. Вода за сутки поднялась на 115 сантиметров. Есть первые подтопления. В населенном пункте организован пункт временного размещения.

На Оби «голова» ледохода приближается к Чаинскому району. Есть вероятность подтопления Гришкино, в котором проживают около 80 человек.

Ранее стало известно, что в восьми муниципальных образованиях Курганской области остаются затопленными 2 176 жилых домов 3 380 дачных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

