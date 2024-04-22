В Томской области произошли новые подтопления из-за разлива Оби
В Томской области поднялся уровень воды в реке Обь, сообщил в Telegram глава региона Владимир Мазур.
По его словам, это произошло в районе села Могочино. Вода за сутки поднялась на 115 сантиметров. Есть первые подтопления. В населенном пункте организован пункт временного размещения.
На Оби «голова» ледохода приближается к Чаинскому району. Есть вероятность подтопления Гришкино, в котором проживают около 80 человек.
Ранее стало известно, что в восьми муниципальных образованиях Курганской области остаются затопленными 2 176 жилых домов 3 380 дачных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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