В Томской области два человека погибли при перевозке взрывчатки

Два человека погибли и один пострадал в результате взрыва, которые произошёл в карьере в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города

В ведомстве указали, что, по предварительным данным, взрыв произошёл при перевозке промышленной взрывчатки, подлежащей утилизации.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Петрозаводске, пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывТомскСледственный Комитет Рф

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