В Томской области два человека погибли при перевозке взрывчатки

В ведомстве указали, что, по предварительным данным, взрыв произошёл при перевозке промышленной взрывчатки, подлежащей утилизации.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в Петрозаводске, пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.