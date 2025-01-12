Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города

В воскресенье, 12 января, в жилых домах в разных районах Роттердама произошло три взрыва. Об этом местной газете NL Times сообщили представители полиции.



Первый взрыв прогремел на улице Вергилиусстраат в районе Эйсселмонде. Рядом на стене полиция обнаружила надпись «Смерть крысам».