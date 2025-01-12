Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города

В воскресенье, 12 января, в жилых домах в разных районах Роттердама произошло три взрыва. Об этом местной газете NL Times сообщили представители полиции.

Первый взрыв прогремел на улице Вергилиусстраат в районе Эйсселмонде. Рядом на стене полиция обнаружила надпись «Смерть крысам».

На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов

Вскоре после этого поступило сообщение о втором взрыве на улице Роденбургстраат в Оверши, затем стало известно и о третьем взрыве на улице Адриан Питерстраат в районе Фейеноорд.

О пострадавших не сообщалось, однако детонация нанесла материальный ущерб. Задержать подозреваемых властям пока не удалось.

8-го января взрывы также прогремели на складе боеприпасов на Кубе. После них начался пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/Politie.OostNL
ТЕГИ:ВзрывПолицияНидерланды

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