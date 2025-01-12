Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города
В воскресенье, 12 января, в жилых домах в разных районах Роттердама произошло три взрыва. Об этом местной газете NL Times сообщили представители полиции.
Первый взрыв прогремел на улице Вергилиусстраат в районе Эйсселмонде. Рядом на стене полиция обнаружила надпись «Смерть крысам».
Вскоре после этого поступило сообщение о втором взрыве на улице Роденбургстраат в Оверши, затем стало известно и о третьем взрыве на улице Адриан Питерстраат в районе Фейеноорд.
О пострадавших не сообщалось, однако детонация нанесла материальный ущерб. Задержать подозреваемых властям пока не удалось.
8-го января взрывы также прогремели на складе боеприпасов на Кубе. После них начался пожар, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города
- Скандал с противотанковыми минами в Польше привел к увольнению высокопоставленного генерала
- СМИ: Михаил Ефремов может отпроситься из колонии на похороны Евгении Добровольской
- Майк Уолц: Трамп и Путин созвонятся в «ближайшие дни или недели»
- Украинские войска дронами атаковали Белгородскую область
- Военный США насмерть сбил женщину в Германии
- Курского подростка отправили в СИЗО по делу о попытке теракта в школе
- Аэропорт Пулково закрыли второй раз за день из-за непогоды
- СМИ: посланник Трампа отменил визит на Украину после резких заявлений Зеленского
- Россияне впервые в истории заняли первые места в рейтинге HLTV по Counter-Strike
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru