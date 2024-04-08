В Тольятти потушили пожар на прогулочном теплоходе

Уточняется, что пожар был полностью ликвидирован в 15:08 по местному времени (14:08 мск).

Прогулочное судно «Империя» загорелось во время движения по Волге. Пожар возник в машинном отделении.

В момент возгорания на судне находился только экипаж, которому удалось пришвартоваться и эвакуироваться. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее в Санкт-Петербурге при пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

