В Тольятти потушили пожар на прогулочном теплоходе
Пожар на прогулочном судне в Тольятти полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Самарской области.
Уточняется, что пожар был полностью ликвидирован в 15:08 по местному времени (14:08 мск).
Прогулочное судно «Империя» загорелось во время движения по Волге. Пожар возник в машинном отделении.
В момент возгорания на судне находился только экипаж, которому удалось пришвартоваться и эвакуироваться. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее в Санкт-Петербурге при пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru