В Тольятти потушили пожар на прогулочном теплоходе

Пожар на прогулочном судне в Тольятти полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Самарской области.

В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и шестеро пострадали

Уточняется, что пожар был полностью ликвидирован в 15:08 по местному времени (14:08 мск).

Прогулочное судно «Империя» загорелось во время движения по Волге. Пожар возник в машинном отделении.

В момент возгорания на судне находился только экипаж, которому удалось пришвартоваться и эвакуироваться. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее в Санкт-Петербурге при пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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