В Токио произошло землетрясение магнитудой 4,6
20 ноября 202103:56
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Токио, угрозы цунами нет. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление Японии.
По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился в районе Сугинами на западе Токио. Очаг располагался на глубине около 100 км.
Подземные толчки также ощущались в ряде префектур на востоке Японии.
Данных о пострадавших и разрушениях в японской столице не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru