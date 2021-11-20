В Токио произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Токио, угрозы цунами нет. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на Камчатке

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился в районе Сугинами на западе Токио. Очаг располагался на глубине около 100 км.

Подземные толчки также ощущались в ряде префектур на востоке Японии.

Данных о пострадавших и разрушениях в японской столице не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония
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