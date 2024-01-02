В Токио при посадке загорелся пассажирский самолет
Самолет японской авиакомпании JAL загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, пишут СМИ.
Борт выполнял внутренний рейс и прибыл из Саппоро. Авиакомпания подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа с горящего авиалайнера.
По предварительной информации, пассажирский самолет столкнулся с самолетом береговой охраны Японии в момент посадки.
Тем временем количество жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава достигло 48. Более 60 тысяч человек эвакуировали, более 200 зданий разрушено, напоминает Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-кандидата в президенты Южной Кореи ранили в шею ножом во время общения с прессой
- В Токио при посадке загорелся пассажирский самолет
- Маск заявил, что 2024 год станет безумнее предыдущих
- Сирена ракетной опасности звучит в Белгороде
- Серия взрывов прогремела в Киеве
- Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе возглавил американский прокат
- Взрыв разрушил улицу в селе под Воронежем
- Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30 человек
- Три тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге
- Мужчина погиб из-за залетевшего в квартиру фейерверка в Челябинске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru