В Токио при посадке загорелся пассажирский самолет

Самолет японской авиакомпании JAL загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, пишут СМИ.

Boeing попросил клиентов поискать в самолетах незакрепленный болт

Борт выполнял внутренний рейс и прибыл из Саппоро. Авиакомпания подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа с горящего авиалайнера.

По предварительной информации, пассажирский самолет столкнулся с самолетом береговой охраны Японии в момент посадки.

Тем временем количество жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава достигло 48. Более 60 тысяч человек эвакуировали, более 200 зданий разрушено, напоминает Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ЯпонияСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры