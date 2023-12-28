Boeing попросил клиентов поискать в самолетах незакрепленный болт

Американская компания Boeing попросила клиентов по всему миру проверить самолеты модели 737 Max на наличие незакрепленного болта, передает телеканал CNBC.

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Авиастроитель разослал уведомление после обнаружения дефекта одним из иностранных клиентов. Позже Boeing выявил проблему на одном из неотгруженных самолетов.

737 Max - одна из проблемных в линейке американского авиастроителя. В 2018 и 2019 годах с этими лайнерами произошло две катастрофы. Погибли в общей сложности 346 человек.

В мае 2022 года Boeing временно приостановил производство 737 Max из-за проблем с поставками, напоминает «Радиоточка НСН».

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