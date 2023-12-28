Boeing попросил клиентов поискать в самолетах незакрепленный болт
Американская компания Boeing попросила клиентов по всему миру проверить самолеты модели 737 Max на наличие незакрепленного болта, передает телеканал CNBC.
Авиастроитель разослал уведомление после обнаружения дефекта одним из иностранных клиентов. Позже Boeing выявил проблему на одном из неотгруженных самолетов.
737 Max - одна из проблемных в линейке американского авиастроителя. В 2018 и 2019 годах с этими лайнерами произошло две катастрофы. Погибли в общей сложности 346 человек.
В мае 2022 года Boeing временно приостановил производство 737 Max из-за проблем с поставками, напоминает «Радиоточка НСН».
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