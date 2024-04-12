В Тихом океане спасли моряков благодаря выложенному из листьев слову HELP

Трое моряков, попавших в сложную ситуацию из-за неисправности лодки на острове в Тихом океане, были спасены благодаря выложенному на берегу пальмовыми листьями слову HELP («помогите»). Об этом сообщил телеканал CBS.

Все путешественники были опытными, однако из-за того, что у лодки вышел из строя двигатель, они застряли на необитаемом острове в районе Микронезии.