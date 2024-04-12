В Тихом океане спасли моряков благодаря выложенному из листьев слову HELP

Трое моряков, попавших в сложную ситуацию из-за неисправности лодки на острове в Тихом океане, были спасены благодаря выложенному на берегу пальмовыми листьями слову HELP («помогите»). Об этом сообщил телеканал CBS.

Все путешественники были опытными, однако из-за того, что у лодки вышел из строя двигатель, они застряли на необитаемом острове в районе Микронезии.

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Через шесть дней после начала их путешествия береговая охрана США получила сигнал бедствия от родственника пропавших моряков и начала совместную с ВМС спасательную операцию.

Самолет обнаружил их через восемь дней после исчезновения, после чего на помощь людям отправился катер береговой охраны, который успешно вернул моряков домой.

Спасатели рассказали, что именно изобретательность моряков сыграла решающую роль в их спасении.


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Фото: 23.mchs.gov.ru
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