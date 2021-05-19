В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 баллов зафиксировали в Тихом океане в 0:42 по местному времени, сообщает Геологическая служба США.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7

Очаг подземных толчков залегал на глубине десять километров. Эпицентр землетрясения располагался в более чем трех тысячах километров от побережья Чили. Ближе всего к эпицентру находился город Анга-Роа на острове Пасхи.

Геологи не объявляли угрозу цунами, о жертвах и разрушениях не сообщается.

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ФОТО: pixabay.com
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