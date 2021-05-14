В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
14 мая 202110:22
У берегов Индонезии произошли подземные толчки магнитудой 6,7 баллов, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировали в 06:33 по местному времени. Очаг залегал на глубине 12 километров, а эпицентр явления располагался на расстоянии в 299 километров от города Падангсидемпуан провинции Северная Суматра.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru