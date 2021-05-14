В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение зафиксировали в 06:33 по местному времени. Очаг залегал на глубине 12 километров, а эпицентр явления располагался на расстоянии в 299 километров от города Падангсидемпуан провинции Северная Суматра.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

