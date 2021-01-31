В Техасе объявили в розыск «пропавшего без вести» персонажа фильма ужасов Чаки
В американском штате Техас жителей по системе поиска пропавших детей оповестили о пропавших без вести злобной кукле из фильмов ужасов Чаки и его «сыне» Глене. Об этом пишет Indy100.
Чаки и его «сына» Глена система зачислила в пропавшие без вести. При этом дала описание Чаки. Ему 28 лет, волосы каштановые, глаза голубые, одет в синий джинсовый комбинезон и полосатую рубашку с длинными рукавами. Указано, что Чаки вооружен ножом. По приметам Глена, следовало разыскивать мальчика меньше пяти лет, одетого в синюю рубашку с черным воротником. Волосы и глаза мальчика – как у Чаки.
Напугавшее жителей сообщение оказалось ошибкой, пишет Газета.ru.
«[Предупреждение] является результатом неисправности теста. Мы приносим извинения за путаницу, которую это могло вызвать, и прилагаем все усилия, чтобы этого больше не повторилось», — успокоили в Департаменте общественной безопасности Техаса.
Напомним, сценарист фильмов ужасов о кукле Чаки покончил жизнь самоубийством.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
- Полицейский в ЦАО спас жизнь пытавшемуся покончить с собой мужчине
- В России более 4000 задержанных на акциях протеста
- Митрополит Тихон призвал не строить иллюзий о русских революциях
- Политолога Екатерину Шульман задержали в Москве
- В московском метро открыли все станции после протестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru