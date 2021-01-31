В Техасе объявили в розыск «пропавшего без вести» персонажа фильма ужасов Чаки

В американском штате Техас жителей по системе поиска пропавших детей оповестили о пропавших без вести злобной кукле из фильмов ужасов Чаки и его «сыне» Глене. Об этом пишет Indy100.

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Чаки и его «сына» Глена система зачислила в пропавшие без вести. При этом дала описание Чаки. Ему 28 лет, волосы каштановые, глаза голубые, одет в синий джинсовый комбинезон и полосатую рубашку с длинными рукавами. Указано, что Чаки вооружен ножом. По приметам Глена, следовало разыскивать мальчика меньше пяти лет, одетого в синюю рубашку с черным воротником. Волосы и глаза мальчика – как у Чаки.

Напугавшее жителей сообщение оказалось ошибкой, пишет Газета.ru.

«[Предупреждение] является результатом неисправности теста. Мы приносим извинения за путаницу, которую это могло вызвать, и прилагаем все усилия, чтобы этого больше не повторилось», — успокоили в Департаменте общественной безопасности Техаса.

Напомним, сценарист фильмов ужасов о кукле Чаки покончил жизнь самоубийством.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАФильм
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