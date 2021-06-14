В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей во время гонки
14 июня 202108:37
Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей в штате Техас. В результате происшествия пострадали 29 человек, сообщил телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа.
Происшествие случилось в населенном пункте Фабенс. Восемь зрителей были госпитализированы, у троих диагностировали тяжелые травмы.
Автомобиль выехал за пределы грязевого трека и пробил ограждение. В аварии были также повреждены три других машины. Причины инцидента выясняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru