В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей во время гонки

Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей в штате Техас. В результате происшествия пострадали 29 человек, сообщил телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа.

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Происшествие случилось в населенном пункте Фабенс. Восемь зрителей были госпитализированы, у троих диагностировали тяжелые травмы.

Автомобиль выехал за пределы грязевого трека и пробил ограждение. В аварии были также повреждены три других машины. Причины инцидента выясняются.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:АвтомобильАварияТехас
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