Автомобиль въехал в автобусную остановку в Москве

Машина въехала в автобусную остановку на севере Москвы. Один человек пострадал, сообщает дептранс Москвы в телеграм-канале.

Инцидент произошел на улице Дыбенко в районе дома 14. Автобусная остановка повреждена.

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Отмечается, что ДТП не повлияло на движение транспорта.



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ФОТО: РИА Новости
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