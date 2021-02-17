Автомобиль въехал в автобусную остановку в Москве
17 февраля 202109:03
Машина въехала в автобусную остановку на севере Москвы. Один человек пострадал, сообщает дептранс Москвы в телеграм-канале.
Инцидент произошел на улице Дыбенко в районе дома 14. Автобусная остановка повреждена.
Отмечается, что ДТП не повлияло на движение транспорта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru