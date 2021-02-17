Автомобиль въехал в автобусную остановку в Москве

Российские ретейлеры готовы повысить цены на яйца и мясо птицы. США не исключили версию о лабораторном происхождении коронавируса Экстремальные морозы пришли в Канаду Только 14% работодателей выделят премии к 23 февраля и 8 марта Одна из японских префектур хочет отказаться от эстафеты олимпийского огня