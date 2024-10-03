В театре в Хабаровске ликвидировали открытое горение
Открытое горение в здании Хабаровского краевого академического музыкального театра ликвидировано. Об этом сообщает МЧС.
«В Хабаровске огнеборцы... ликвидировали открытое горение», — указали в ведомстве.
Ранее стало известно, что в здании музтеатра произошло возгорание на площади 4 тысячи квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена. Во время инцидента из театра самостоятельно эвакуировались три человека, одного из них — женщину, получившую травму — госпитализировали. Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о планах восстановить сгоревшее здание, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru