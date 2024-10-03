В Хабаровском музыкальном театре во время пожара обрушилась сцена
Сцена обрушилась во время пожара в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре. Об этом сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в Telegram-канале.
Как отметил губернатор, возгорание локализовали. Из-за пожара обрушились фасад, внешняя стена, крыша над фойе зрительного зала.
«Идет интенсивное горение сцены внутри здания, сцена обрушилась, там люди работают, сил и средств нам достаточно», — рассказал пожарный в опубликованном Демешиным видео.
Губернатор подчеркнул, что специалистам предстоит пролить все конструкции, затем на месте пожара начнут работать правоохранительные структуры. По словам Демешина, театр планируют восстанавливать после ЧП.
«Я поручил проверить, контролировались ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность и другие аспекты. Это — предварительная версия возгорания», — написал глава региона.
Ранее стало известно, что в Хабаровске загорелось здание музтеатра, к борьбе с огнем привлекли 39 специалистов и восемь единиц техники, напоминает 360.ru. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров.
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