В Театре Намина рассказали о предполагаемом убийце тёщи и сына музыканта

Сын бывшей жены Стаса Намина, которого подозревают в убийстве тёщи и сына музыканта и продюсера, мог злоупотреблять алкоголем, а также иметь проблемы с наркотиками. Об этом рассказала RT заместитель художественного руководителя Театра Намина Анна Исаева.



Она подтвердила, что знаменитый российский рок-деятель уже очень давно не общается с сыном своей бывшей супруги от первого брака. По словам Исаевой, Намин никогда не усыновлял Романа, который самостоятельно изменил фамилию и отчество в паспорте. Она также отметила, что этот человек был всегда психически неуравновешенным.