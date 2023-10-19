В Театре Намина рассказали о предполагаемом убийце тёщи и сына музыканта
Сын бывшей жены Стаса Намина, которого подозревают в убийстве тёщи и сына музыканта и продюсера, мог злоупотреблять алкоголем, а также иметь проблемы с наркотиками. Об этом рассказала RT заместитель художественного руководителя Театра Намина Анна Исаева.
Она подтвердила, что знаменитый российский рок-деятель уже очень давно не общается с сыном своей бывшей супруги от первого брака. По словам Исаевой, Намин никогда не усыновлял Романа, который самостоятельно изменил фамилию и отчество в паспорте. Она также отметила, что этот человек был всегда психически неуравновешенным.
В свою очередь убитый родной сын Намина отличался добротой, был талантливым и очень отзывчивым человеком, рассказала замглавы худрука. Ранее сам Стас Намин назвал «отморозком» подозреваемого в убийстве своих бабушки и сводного брата.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на допросе в Следственном комитете задержанный Роман Микоян признался в убийстве. Тела 85-летней тёщи и 30-летнего сына Стаса Намина (Анастаса Микояна) были найдены сегодня утром в доме в деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья с ножевыми ранениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru