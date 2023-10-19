Соседка убитой тёщи Намина рассказала, что предшествовало трагедии

По словам жительницы села Крюково, накануне трагедии оба брата помогали бабушке по хозяйству.

«Ей привезли землю, и они оба возились, ещё мне помахали. И Ромка тут, и Артём... Никаких признаков не было, что что-то могло случиться», — рассказала она.

Про Романа женщина сказала, что он «нормальный мужчина», и что от него никто не ожидал ничего подобного. Также соседка отметила, что не верит в версию, что поводом для преступления стал дом Ткаченко.

Ранее легендарный отечественный рок-деятель Стас Намин (Анастас Микоян) назвал «отморозком» своего приёмного сына Романа, который зарезал тещу музыканта и его родного сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

