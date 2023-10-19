Соседка убитой тёщи Намина рассказала, что предшествовало трагедии
Соседка тёщи Стаса Намина Полины Ткаченко, которую зарезал его приёмный сын Роман, заявила, что не заметила ничего предвещавшего беду, сообщает Life.ru.
По словам жительницы села Крюково, накануне трагедии оба брата помогали бабушке по хозяйству.
«Ей привезли землю, и они оба возились, ещё мне помахали. И Ромка тут, и Артём... Никаких признаков не было, что что-то могло случиться», — рассказала она.
Про Романа женщина сказала, что он «нормальный мужчина», и что от него никто не ожидал ничего подобного. Также соседка отметила, что не верит в версию, что поводом для преступления стал дом Ткаченко.
Ранее легендарный отечественный рок-деятель Стас Намин (Анастас Микоян) назвал «отморозком» своего приёмного сына Романа, который зарезал тещу музыканта и его родного сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru