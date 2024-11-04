В Татарстане задержаны двое мужчин за стрельбу с балкона

Полицейские задержали двух жителей Зеленодольска, которые, предположительно, стреляли с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В ведомстве добавили, что третьего подозреваемого продолжают разыскивать, а изъятое у задержанных оружие, по предварительной информации, является охолощенным.