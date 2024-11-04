В Татарстане задержаны двое мужчин за стрельбу с балкона
Полицейские задержали двух жителей Зеленодольска, которые, предположительно, стреляли с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
В ведомстве добавили, что третьего подозреваемого продолжают разыскивать, а изъятое у задержанных оружие, по предварительной информации, является охолощенным.
Инцидент получил огласку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором видно, как неизвестные стреляют с балкона одного из домов на улице Ленина. После установления квартиры, из которой велась стрельба, полицейские оперативно прибыли на место и задержали двоих мужчин.
Сейчас правоохранительные органы продолжают проверку, выясняя все детали и обстоятельства происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru