В Татарстане в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в Татарстане в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

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ДТП произошло в Чистопольском районе на 134 км автодороги «Казань - Оренбург». По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Iveco. После этого легковушка загорелась.

«Водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал. Чистопольская городская прокуратура организовала проверку», - добавили в МВД Татарстана.

Ранее в Калужской области столкнулись ВАЗ 2110 и Great Wall Hover. Три человека, находившиеся в отечественной машине, погибли, сообщает «Свободная пресса».

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