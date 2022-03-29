В Татарстане в ДТП погибли шесть человек

ДТП произошло в Чистопольском районе на 134 км автодороги «Казань - Оренбург». По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Iveco. После этого легковушка загорелась.

«Водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал. Чистопольская городская прокуратура организовала проверку», - добавили в МВД Татарстана.

Ранее в Калужской области столкнулись ВАЗ 2110 и Great Wall Hover. Три человека, находившиеся в отечественной машине, погибли, сообщает «Свободная пресса».