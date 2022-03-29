В Татарстане в ДТП погибли шесть человек
Шесть человек, в том числе несовершеннолетний, погибли в Татарстане в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
ДТП произошло в Чистопольском районе на 134 км автодороги «Казань - Оренбург». По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Iveco. После этого легковушка загорелась.
«Водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал. Чистопольская городская прокуратура организовала проверку», - добавили в МВД Татарстана.
Ранее в Калужской области столкнулись ВАЗ 2110 и Great Wall Hover. Три человека, находившиеся в отечественной машине, погибли, сообщает «Свободная пресса».
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