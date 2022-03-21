Блогера Била приговорили к реальному сроку за ДТП
Пресненский суд Москвы ужесточил наказание блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль), который спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в столицы, сообщает ТАСС.
Блогера приговорили к лишению свободы на срок один год и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Била взяли под стражу в зале суда, однако приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Прокурор требовала для блогера один год и четыре месяца колонии, однако суд смягчил наказание - было учтено наличие у него двух малолетних детей, а также частичное погашение ущерба.
Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил Била к двум годам ограничения свободы, однако Второй кассационный суд столицы отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение, сообщает телеканал «360».
Резонансное ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Эдвард Бил, находясь за рулем Audi RS6, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию в центре Москвы. В результате серьёзно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова.
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