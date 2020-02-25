В Татарстане уволен пришедший пьяным на урок учитель труда

Учителя труда из школы в Азнакаевском районе Татарстана уволили после того, как тот пришел на урок пьяный и уснул. Инцидент сняли на видео школьники, пишут «Известия» со ссылкой на KazanFirst.

Сообщается, что все произошло 13 февраля в школе № 7 в городе Азнакаево, а видео попало в сеть 23 числа. На кадрах мужчина пытается усидеть на столе, бормоча что-то нечленораздельное, размахивая при этом куском трубы. Затем он не удерживает равновесие и валится на пол. Ученики окружают его, смеются и снимают происходящее на камеру.

Учителя технологии зовут Гарипов Р.Ш., его педагогический стаж составляет 21 год, сообщает «ФедералПресс». После проведения служебного расследования преподаватель был уволен.