В Татарстане уволен пришедший пьяным на урок учитель труда
Учителя труда из школы в Азнакаевском районе Татарстана уволили после того, как тот пришел на урок пьяный и уснул. Инцидент сняли на видео школьники, пишут «Известия» со ссылкой на KazanFirst.
Сообщается, что все произошло 13 февраля в школе № 7 в городе Азнакаево, а видео попало в сеть 23 числа. На кадрах мужчина пытается усидеть на столе, бормоча что-то нечленораздельное, размахивая при этом куском трубы. Затем он не удерживает равновесие и валится на пол. Ученики окружают его, смеются и снимают происходящее на камеру.
Учителя технологии зовут Гарипов Р.Ш., его педагогический стаж составляет 21 год, сообщает «ФедералПресс». После проведения служебного расследования преподаватель был уволен.
В управлении образования сообщили, что с учениками школы была проведена этическая беседа, отмечает life.ru.
Ранее в школе №135 в Перми ученик встал на колени перед учителем труда, который отказывался отпустить его в туалет. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН назвала недостаточной мерой увольнение учителя. По ее словам, ребенку была нанесена тяжелейшая психологическая травма, за которую необходимо строго отвечать.
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