В Татарстане при атаке дронов пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотников в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
«Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — указали в ведомстве.
Минздрав уточнил, что трех пострадавших отпустили домой после осмотра медиков, еще трех госпитализировали, они проходят обследование.
Ранее стало известно об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, напоминает Ura.ru. Отмечалось, что серьезных разрушений и нарушения технологического процесса нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru