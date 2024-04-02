В Татарстане при атаке дронов пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотников в Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Два беспилотника ударили по общежитию в ОЭЗ «Алабуга»

«Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — указали в ведомстве.

Минздрав уточнил, что трех пострадавших отпустили домой после осмотра медиков, еще трех госпитализировали, они проходят обследование.

Ранее стало известно об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, напоминает Ura.ru. Отмечалось, что серьезных разрушений и нарушения технологического процесса нет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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