Два беспилотника ударили по общежитию в ОЭЗ «Алабуга»

«Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками... Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО», — указано в заявлении.

Отмечается, что в результате ЧП ранения получили два человека.

Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, напоминает телеканал «360».

