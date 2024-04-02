Два беспилотника ударили по общежитию в ОЭЗ «Алабуга»
2 апреля 202408:58
Беспилотники ударили по общежитию особой экономической зоны «Алабуга», есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ОЭЗ.
«Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками... Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО», — указано в заявлении.
Отмечается, что в результате ЧП ранения получили два человека.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru