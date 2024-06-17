В Татарстане после отравления людей едой из доставки возбудили уголовное дело

Следователи завели уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после госпитализации жителей Татарстана с подозрением на ботулизм. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Согласно предварительным данным, полученным в ходе следствия, несколько человек были доставлены в городскую инфекционную больницу с симптомами пищевого отравления.