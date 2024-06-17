В Татарстане после отравления людей едой из доставки возбудили уголовное дело
Следователи завели уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после госпитализации жителей Татарстана с подозрением на ботулизм. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Согласно предварительным данным, полученным в ходе следствия, несколько человек были доставлены в городскую инфекционную больницу с симптомами пищевого отравления.
Роспотребнадзор по Татарстану ранее сообщил о 6 случаях подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио». Все пострадавшие получают медицинскую помощь. Проводится проверка ритейлера, где была куплена продукция.
После регистрации случаев отравления в Москве оборот продукции «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от компаний ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и ООО «Гастропорт» был приостановлен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru