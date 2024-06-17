В Нижнем Новгороде возбудили дело после отравления едой из доставки

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора также начали свое независимое расследование по факту инцидента. Установлено, что пострадали лица, которые заказали салат через сервис доставки «Самокат».

На данный момент проходит изъятие продукции со склада.

Ранее четыре человека были госпитализированы в Нижнем Новгороде с подозрением на ботулизм. Десятки клиентов «Кухни на районе» также пострадали в Москве, передает «Радиоточка НСН».

