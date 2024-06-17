В Нижнем Новгороде возбудили дело после отравления едой из доставки

В Нижегородской области завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после отравления нескольких человек салат производителя ООО «Локалкитчен». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора также начали свое независимое расследование по факту инцидента. Установлено, что пострадали лица, которые заказали салат через сервис доставки «Самокат».

На данный момент проходит изъятие продукции со склада.

Ранее четыре человека были госпитализированы в Нижнем Новгороде с подозрением на ботулизм. Десятки клиентов «Кухни на районе» также пострадали в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоНижний НовгородОтравление

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