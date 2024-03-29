В Татарстане подросток за рулем автомобиля сбил инспектора ДПС

Происшествие произошло в 16:30 мск на Чистопольской улице. Управлявший автомобилем водитель 2007 года рождения не отреагировал на требование сотрудника остановить машину и попытался скрыться.

Подросток протащил полицейского, который получил удар об отбойник. Сотрудники правоохранительных органов догнали нарушителя.

Стража порядка госпитализировали. Юноша задержан. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В центре Курска 27 марта автобус протаранил несколько автомобилей и врезался в другой автобус. В результате ДТП пострадали шесть человек, передает «Радиоточка НСН».

