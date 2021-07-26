Четыре человека сгорели заживо в ДТП под Астраханью
26 июля 202108:03
Четыре человека сгорели заживо после столкновения KIA с КамАЗом под Астраханью, сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.
Происшествие случилось в Енотаевском районе региона. По предварительной информации, водитель KIA заехал на обочину дороги, из-за чего машину занесло на встречную полосу, где она попала под колеса фуры.
От удара легковой автомобиль загорелся, люди внутри оказались заблокированы. Предположительно, в салоне машины находились двое детей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru