Четыре человека сгорели заживо в ДТП под Астраханью

Четыре человека сгорели заживо после столкновения KIA с КамАЗом под Астраханью, сообщил Telegram-канал LIFE SHOT.

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Происшествие случилось в Енотаевском районе региона. По предварительной информации, водитель KIA заехал на обочину дороги, из-за чего машину занесло на встречную полосу, где она попала под колеса фуры.

От удара легковой автомобиль загорелся, люди внутри оказались заблокированы. Предположительно, в салоне машины находились двое детей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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