Четыре человека сгорели заживо в ДТП под Астраханью

Происшествие случилось в Енотаевском районе региона. По предварительной информации, водитель KIA заехал на обочину дороги, из-за чего машину занесло на встречную полосу, где она попала под колеса фуры.

От удара легковой автомобиль загорелся, люди внутри оказались заблокированы. Предположительно, в салоне машины находились двое детей.

