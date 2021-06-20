В Татарстане квадроцикл въехал в сарай: погибла девочка
В Татарстане квадроцикл врезался в нежилое строение, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Происшествие произошло в субботу в селе Ключищи. Женщина 1969 года рождения управляла транспортным средством с небезопасной скоростью, в результате чего въехала в нежилое строение.
В результате столкновения на месте погибла 11-летняя девочка. Три человека, в том числе двухлетняя девочка, доставлены в медицинские учреждения.
По предварительным данным, женщина находилась за рулем в нетрезвом состоянии.
Тем временем, получить обязательные для езды на квадроцикле права проще, чем на управление автомобилем. Так считает владелец салона по продаже этого транспортного средства Алексей Алабов. По его словам, для этого необходимо пройти обучение в автошколе, большинство из которых сейчас предоставляют такую возможность.
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