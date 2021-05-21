Любителей квадроциклов предупредили о смертельной опасности

Получить обязательные для езды на квадроцикле права проще, чем на управление автомобилем. Так считает владелец салона по продаже этого транспортного средства Алексей Алабов. По его словам, для этого необходимо пройти обучение в автошколе, большинство из которых сейчас предоставляют такую возможность.

«Придётся ответить примерно на 200 вопросов и просто прокатиться по дорожке. Затем в Гостехнадзоре вы также сдаёте билеты и площадку. В ближайшем Подмосковье около 70% квадроциклистов ездят по дорогам общего пользования всегда с правами, в дальних регионах – меньше половины», – озвучил эксперт в эфире «Радио 1» соответствующую статистику.

Алабов предупредил, что тем, кто дал покататься на своём квадроцикле ребёнку или взрослому без водительских прав, придётся нести ответственность, вплоть до уголовной, в случае несчастного случая.

«Если произошёл летальный исход, это уголовная ответственность. Дети могут кататься на квадроцикле по дорогам общего пользования только с 16 лет при наличии прав. Если ребёнок не выезжает на дорогу общего пользования, то с 5 до 15 лет он имеет право ездить без прав только, например, по полю, но не по дороге», - уточнил особенности законодательного регулирования в данной сфере специалист.

Алексей Алабов также посетовал, что в большинстве случаев квадроциклы сейчас реализуются без документов, хотя, согласно правилам, на любую технику должен выдаваться паспорт самоходной машины. Однако этот вопрос не регламентирован государством.

Эксперт назвал самые частые ошибки при управлении квадроциклом, которые могут привести к тяжёлым последствиям. В первую очередь, это - езда в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, следует контролировать скоростной режим. Ещё одной проблемой Алабов назвал неумение контролировать технику повышенной опасности.

