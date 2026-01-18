В Татарстане крановщица выжила после падения из кабины рухнувшего крана
Козловой кран обрушился во время выполнения работ на заводе в Бугульме. Об этом сообщает прокуратура республики Татарстан в своем Telegram-канале.
По данным прокуратуры, авария произошла около 12:30 на территории Бугульминского механического завода на улице Ленина. В результате ЧП чего 63-летняя сотрудница выпала из кабины оператора. Несмотря на полученные травмы, женщина выжила.
По информации ведомства, обстоятельства инцидента взяты под особый контроль. На предприятии начата проверка исполнения правил охраны труда и техники безопасности.
Ранее в Таиланде 27 человек погибли при падении строительного крана на поезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
