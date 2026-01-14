В Таиланде 10 человек погибли при падении строительного крана на поезд

Не менее десяти человек погибли, более 40 пострадали при обрушении строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде. Об этом сообщает газета Khaosod.

Отмечается, что ЧП произошло в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Поезд следовал из Бангкока в Убонратчатхани. Из-за столкновения состав сошел с рельсов, произошло возгорание.

На месте инцидента сотрудники спасательных служб пытаются вызволить пассажиров из трех вагонов. Всего необходимо эвакуировать около 200 человек.

Ранее в Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил трех человек, в том числе двух детей 3 и 10 лет, пишет 360.ru.

