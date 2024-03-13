В Татарстане девочка пострадала при сходе снега с крыши школы
Входная группа Нижнечекурской средней школы обрушилась из-за сошедшего с крыши снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По информации ведомства, инцидент произошёл в Дрожжановском районе республики. Из-за схода снежной массы произошло обрушение металлической конструкции.
В результате происшествия тяжёлые травмы получила 16-летняя девочка, которая оказалась под завалом. Пострадавшую госпитализировали в местную центральную районную больницу.
Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетней девочкой. Малышку госпитализировали, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru