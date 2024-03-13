В Татарстане девочка пострадала при сходе снега с крыши школы

Входная группа Нижнечекурской средней школы обрушилась из-за сошедшего с крыши снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

В Магнитогорске наледь упала на годовалого мальчика

По информации ведомства, инцидент произошёл в Дрожжановском районе республики. Из-за схода снежной массы произошло обрушение металлической конструкции.

В результате происшествия тяжёлые травмы получила 16-летняя девочка, которая оказалась под завалом. Пострадавшую госпитализировали в местную центральную районную больницу.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетней девочкой. Малышку госпитализировали, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПострадавшиеДетиСнегШколаТатарстан

Горячие новости

Все новости

партнеры