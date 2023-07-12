В Татарстане автомобиль съехал в реку Меша, погибли два человека

По данным ведомства, вечером 11 июля в МЧС поступило сообщение об обнаружении пустых палаток на берегу реки вблизи поселка Карповка Пестречинского района.

«Людей рядом нет. Также на месте обнаружен оторванный задний бампер с гос.номером от автомобиля. Заявитель предполагает, что автомобиль съехал с обрыва в р. Меша», — указали в ведомстве.

На место происшествия выехали экстренные службы, в 01:30 среды специалисты извлекли на берег легковой автомобиль Citroën. Внутри машины обнаружили тела мужчины 1989 года рождения и женщины 1986 года рождения, пишет RT.

Детали инцидента устанавливаются.

Между тем в МЧС России сообщили, что с начала купального сезона в стране утонули более 770 человек, свыше 130 — несовершеннолетние, пишут Известия.

