В Татарстане автомобиль съехал в реку Меша, погибли два человека
Автомобиль съехал в реку Меша в Татарстане, погибли два человека. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по республике.
По данным ведомства, вечером 11 июля в МЧС поступило сообщение об обнаружении пустых палаток на берегу реки вблизи поселка Карповка Пестречинского района.
«Людей рядом нет. Также на месте обнаружен оторванный задний бампер с гос.номером от автомобиля. Заявитель предполагает, что автомобиль съехал с обрыва в р. Меша», — указали в ведомстве.
На место происшествия выехали экстренные службы, в 01:30 среды специалисты извлекли на берег легковой автомобиль Citroën. Внутри машины обнаружили тела мужчины 1989 года рождения и женщины 1986 года рождения, пишет RT.
Детали инцидента устанавливаются.
Между тем в МЧС России сообщили, что с начала купального сезона в стране утонули более 770 человек, свыше 130 — несовершеннолетние, пишут Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru