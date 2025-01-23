В Татарстане 11-летний мальчик умер после игры в хоккей

Уголовное дело возбудили в Татарстане по факту смерти 11-летнего мальчика после игры в хоккей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

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В ведомстве указали, что трагедия произошла в посёлке городского типа Актюбинский Азнакаевского района. По версии следствия, ребёнок играл с ребятами в хоккей, а после возвращения домой пожаловался родителям на плохое самочувствие.

Взрослые вызвали медиков, которые провели реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не смогли.

«Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности... Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Крыма заявили, что в одной из школ Симферополя девятиклассник умер после урока физкультуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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