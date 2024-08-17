В Тандинском районе Тувы ввели режим ЧС из-за пожаров
Режим ЧС из-за пожаров ввели в Тандинском районе Тувы, соответствующее постановление появилось на официальном портале правительства региона.
В регионе сейчас действуют семь очагов пожара на площади почти 500 гектаров. С огнем борются 200 человек и 25 единиц техники. Задействован вертолет Ми-8.
Вместе со спасателями работают сотрудники Авиалесоохраны соседних республик и областей. Ожидается прибытие специалистов из Красноярска.
По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, ситуация с возгораниями обострилась в результате устойчивой жаркой погоды и прошедших сухих гроз.
В пятницу утром в лесном массиве курортного города Измир в Турции начался крупный пожар, который вскоре распространился на жилые кварталы, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru