В Тандинском районе Тувы ввели режим ЧС из-за пожаров

В регионе сейчас действуют семь очагов пожара на площади почти 500 гектаров. С огнем борются 200 человек и 25 единиц техники. Задействован вертолет Ми-8.

Вместе со спасателями работают сотрудники Авиалесоохраны соседних республик и областей. Ожидается прибытие специалистов из Красноярска.

По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, ситуация с возгораниями обострилась в результате устойчивой жаркой погоды и прошедших сухих гроз.

В пятницу утром в лесном массиве курортного города Измир в Турции начался крупный пожар, который вскоре распространился на жилые кварталы, напоминает «Радиоточка НСН».

