Происшествия
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В Тамбовской области в ДТП погибла фельдшер
17 июня22:31
ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» и иномарки «SsangYong Actyon» произошло на перекрестке улиц Ленина и Интернациональная в городе Моршанск Тамбовской области, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.
В результате аварии погибла 35-летняя фельдшер. Пострадали три человека, ехавшие в «скорой», и водитель иномарки.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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ФОТО: Скорая помощь
ТЕГИ:ДТП