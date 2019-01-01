В Тамбовской области в ДТП погибла фельдшер

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В результате аварии погибла 35-летняя фельдшер. Пострадали три человека, ехавшие в «скорой», и водитель иномарки.

ДТП с участием автомобиля «скорой помощи» и иномарки «SsangYong Actyon» произошло на перекрестке улиц Ленина и Интернациональная в городе Моршанск Тамбовской области, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб региона.

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