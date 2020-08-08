В Тамбове одна из пострадавших в ДТП с автобусом умерла в больнице
Женщина, пострадавшая в результате столкновения фуры с пассажирским автобусом в Тамбове, скончалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что после ДТП в Тамбове пять человек были госпитализированы с травмами, трое из которых в тяжелом состоянии.
Погибла женщина, которая оказалась заблокирована в автобусе после удара.
Дорожный инцидент произошел вечером на пересечении улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.
По предварительным данным, фура врезалась в автобус, пытаясь проскочить на красный сигнал светофора. Уточняется, что в результате удара в заднюю часть автобуса несколько пассажиров оказались зажаты.
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