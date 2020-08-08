В Тамбове одна из пострадавших в ДТП с автобусом умерла в больнице

Женщина, пострадавшая в результате столкновения фуры с пассажирским автобусом в Тамбове, скончалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что после ДТП в Тамбове пять человек были госпитализированы с травмами, трое из которых в тяжелом состоянии.

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Погибла женщина, которая оказалась заблокирована в автобусе после удара.

Дорожный инцидент произошел вечером на пересечении улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.

По предварительным данным, фура врезалась в автобус, пытаясь проскочить на красный сигнал светофора. Уточняется, что в результате удара в заднюю часть автобуса несколько пассажиров оказались зажаты.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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