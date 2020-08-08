В Тамбове одна из пострадавших в ДТП с автобусом умерла в больнице

Женщина, пострадавшая в результате столкновения фуры с пассажирским автобусом в Тамбове, скончалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что после ДТП в Тамбове пять человек были госпитализированы с травмами, трое из которых в тяжелом состоянии.