В Таиланде умер россиянин, которого готовили к эвакуации в Тюмень

Шаров, ветеран полиции, оказался в реанимации Паттайи после инсульта. Его семья обратилась за помощью в региональный исполком ОНФ, и правительство Тюменской области совместно с представителями МИД в Екатеринбурге и страховой компанией приняли решение о переносе пациента в Бангкок для диагностики и лечения. Позднее, 20 апреля, было сообщено о подготовке к его эвакуации на родину.

После смерти мужчины местные власти решают вопросы по транспортировке его тела в Тюмень, передает «Радиоточка НСН».

