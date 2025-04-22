В Таиланде умер россиянин, которого готовили к эвакуации в Тюмень
Житель Тюмени Григорий Шаров скончался в клинике Бангкока. Об этом РИА Новости сообщил глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.
Он был перевезен туда из реанимации в Паттайе для дальнейшего лечения и подготовки к эвакуации в Россию.
Шаров, ветеран полиции, оказался в реанимации Паттайи после инсульта. Его семья обратилась за помощью в региональный исполком ОНФ, и правительство Тюменской области совместно с представителями МИД в Екатеринбурге и страховой компанией приняли решение о переносе пациента в Бангкок для диагностики и лечения. Позднее, 20 апреля, было сообщено о подготовке к его эвакуации на родину.
После смерти мужчины местные власти решают вопросы по транспортировке его тела в Тюмень, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин отметил теплое отношение папы Франциска к России
- СМИ: При взрыве во Владимирской области пострадал один человек
- СМИ: США предложат закрепить статус Крыма за Россией и заморозить фронт
- Майкла Джордана назвали самым богатым спортсменом в истории
- Температура воздуха в Москве побила рекорд 1995 года
- В Таиланде умер россиянин, которого готовили к эвакуации в Тюмень
- Минобороны: Украинские войска атаковали Крым
- AliExpress назвал самые популярные в России наушники
- В Москве были задержаны подростки, жестоко избившие восьмиклассника
- Китайские врачи вживили в человека «чип трезвости»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru