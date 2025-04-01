СМИ: Россиянин разбился мотоцикле на Пхукете
1 апреля 202509:23
Россиянин разбился на смерть на мотоцикле на острове Пхукет в Таиланде, сообщил Telegram-канал SHOT.
Мужчина на большой скорости влетел в столб. Уточняется, что он погиб на месте. Предварительно, мотоцикл был взят в аренду.
Как сообщает газета Amarin, на месте аварии был найден смартфон с надписями на русском языке.
Ранее на юге Таиланда взорвался прогулочный катер с отдыхающими из России и Казахстана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru