СМИ: Россиянин разбился мотоцикле на Пхукете

Россиянин разбился на смерть на мотоцикле на острове Пхукет в Таиланде, сообщил Telegram-канал SHOT.

Мужчина на большой скорости влетел в столб. Уточняется, что он погиб на месте. Предварительно, мотоцикл был взят в аренду.

СМИ: В Паттайе при наезде мотоцикла погиб россиянин

Как сообщает газета Amarin, на месте аварии был найден смартфон с надписями на русском языке.

Ранее на юге Таиланда взорвался прогулочный катер с отдыхающими из России и Казахстана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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