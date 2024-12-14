В Таиланде при взрыве на ярмарке погибли четыре человека
14 декабря 202407:51
Взрыв произошел на благотворительной ярмарке Красного Креста в провинции Так в Таиланде, погибли не менее четырех человек. Об этом пишет газета Thairath.
Инцидент произошел накануне вечером. Предположительно, причиной взрыва стало взрывное устройство, приведенное в действие двумя подростками. Подозреваемых в возрасте 16 и 17 лет задержали.
В результате взрыва два человека погибли на месте, двое скончались в больнице от полученных травм. Пострадали более 40 человек.
Ранее в Испании три человека погибли при взрыве на заводе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru