В Таиланде при взрыве на ярмарке погибли четыре человека

Взрыв произошел на благотворительной ярмарке Красного Креста в провинции Так в Таиланде, погибли не менее четырех человек. Об этом пишет газета Thairath.

Инцидент произошел накануне вечером. Предположительно, причиной взрыва стало взрывное устройство, приведенное в действие двумя подростками. Подозреваемых в возрасте 16 и 17 лет задержали.

В результате взрыва два человека погибли на месте, двое скончались в больнице от полученных травм. Пострадали более 40 человек.

Ранее в Испании три человека погибли при взрыве на заводе.

